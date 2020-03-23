دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الإثنين، إلى وقف فوري للنزاعات المسلحة في جميع أنحاء العالم والتركيز على محاربة فيروس كورونا "الذي يعصف بعالمنا"، مشيراً إلى أن المتضررين من الحروب والفيروس هم الناس الأكثر ضعفاً.

وقال غوتيريش في كلمة مقتضبة في مقر الأمم المتحدة إن "من يدفع أبهظ الأثمان لهذه النزاعات (في العالم) هم الأكثر ضعفاً - النساء والأطفال، والأشخاص ذوو الإعاقة، والمهمشون والمشردون. وهم يواجهون أيضاً خطر التعرض لخسائر مدمرة بسبب فيروس كوفيد-19".