صرح وزير الطاقة الأمريكي يوم الإثنين، أن إقامة تحالف نفطي بين الولايات المتحدة والسعودية، أكبر منتج في أوبك، هو أحد ”الأفكار العديدة“ التي يتداولها صناع السياسات الأمريكيين لكن من غير المؤكد أن يتحول إلى مقترح رسمي.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال أوردت يوم الجمعة أن مسؤولين من وزارة الطاقة يسعون لإقناع إدارة ترامب للضغط على السعودية من أجل الانسحاب من منظمة البلدان المصدرة للبترول والعمل مع الولايات المتحدة من أجل جلب الاستقرار إلى الأسعار.

وتراجعت أسعار النفط أكثر من النصف في الأسبوعين الأخيرين مع شن السعودية وروسيا حرب أسعار في الوقت الذي تعصف فيه جائحة فيروس كورونا بالطلب. والخام الأمريكي متداول بنحو 22 دولارا للبرميل يوم الاثنين، بعد أن هوى 29 بالمئة الأسبوع الماضي في أشد تراجعاته منذ اندلاع حرب الخليج بين الولايات المتحدة والعراق في 1991.