قالت المتحدث الرسمي باسم القطاع الصحي في الإمارات، الإثنين، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغ 198 بتسجيل 45 إصابة جديدة.

وصرحت المسؤولة أن إحدى تلك الحالات لشخص عاد من السفر ولم يلتزم بالحجر المنزلي ولم ينتظر نتائج الفحص الطبي، ما تسبب بنقل العدوى إلى 17 شخصا من مخالطيه ومن ضمنهم أهله.

وذكرت الصحة الإماراتية خلال الإحاطة الإعلامية أن البلاد شهدت شفاء 3 حالات ليبلغ عدد الحالات التي شُفيت من الفيروس 41 حالة حتى 23 مارس الجاري.