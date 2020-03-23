أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبّون، مساء اليوم الإثنين، مكالمة هاتفية مع الرئيس التونسي، قيس سعيّد، تم خلالها استعراض الإجراءات التي تم اتخاذها في البلدين ومدى نجاعتها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.



وقد تمّ التأكيد بالمناسبة على التنسيق المستمر بين البلدين في كافة المجالات، بما في ذلك نقل البضائع ونقل التونسيين والجزائريين العالقين بعدد من الدول الأخرى.



كما تم التأكيد خلال هذه المكالمة على ضرورة تضافر كل الجهود الدولية لمقاومة هذا الوباء.