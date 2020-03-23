بلغ عدد الأطباء المتوفين جراء إصابتهم بفيروس كورونا في فرنسا 5 حالات، حسبما أفاد موقع France Info الإخباري، اليوم الاثنين.

ونقل الموقع عن وكالة الصحة الإقليمية في شرق فرنسا ومصدر طبي، أن الطبيب ماهين راملول (70 عاما) توفي، يوم الأحد، في مستشفى مدينة كولمار (شمال شرق). فيما فارق زميله، أوليفيه-جاك شنيلر (68 عاما) حياته في مستشفى مدينة تريفينان (في الجزء نفسه من البلاد)، نهاية الأسبوع الماضي.

أما الضحية الثالثة لفيروس كورونا بين الأطباء الفرنسيين فهو طبيب الأمراض النسائية، جان-ماري بوغل (66 عاما)، الذي توفي، الأحد، في مدينة ديجون (شرق فرنسا). وذكرت قناة France 3 التلفزيونية أن بوغل كان يعاني من أمراض عدة قبل الكشف عن إصابته بكورونا المستجد.

وتوفي الطبيب سيلفان فيلينغ (60 عاما) في مستشفى مدينة سانت-أفولد، دخله بسبب معاناته من مشكلات التنفس إثر إصابته بالفيروس.

أما الوفاة الأولى بين الأطباء الفرنسيين فهي حالة جان-جاك رازافيندرانازي (67 عاما)، الذي توفي، السبت الماضي، في إقليم واز (شمال فرنسا)، حيث كان يعمل في مستشفى مدينة كومبيين وقطع إجازته لمساعدة زملائه.

ووفقا للبيانات الأخيرة، فقد أودى تفشي فيروس كورونا في فرنسا بحياة 860 شخصا، فيما تجاوزت حصيلة الإصابات به في أنحاء البلاد 19850 حالة.