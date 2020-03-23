قال متحدث حكومي إن نتائج الاختبار الأولي لفيروس كورونا الذي خضعت له المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، سلبية. وأشار إلى أن المستشارة الألمانية ستخضع لمزيد من الاختبارات، وذلك بحسب وكالة “رويترز”. وكان المتحدث باسم الحكومة الألمانية قد أعلن، يوم الأحد، وضع المستشارة أنغيلا ميركل في الحجر الصحي، بعدما تم التأكد من إصابة أحد الأطباء المعالجين لها بفيروس كورونا. وقالت الحكومة الألمانية، في بيان، إن المستشارة الألمانية قررت الخضوع للحجر الصحي المنزلي، بعد تقارير أفادت بأن نتيجة اختبار الطبيب الذي قام بمنحها أحد التطعيمات، أظهرت إصابته بمرض “كوفيد 19” الذي يتسبب به فيروس كورونا.



