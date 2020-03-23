كشفت تقارير صحفية إسبانية عن عزم نادي ريال مدريد الإسباني على التعاقد مع مدافع جديد ليكون بديلا لقائده سبرجيو راموس. وبحسب صحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن ريال مدريد يريد التعاقد مع ميلان سكرينيار، مدافع إنتر ميلان الإيطالي، ليكون بديلا لراموس. وأوضحت الصحيفة أن قيمة الصفقة ستزيد عن 70 مليون أورو، لهذا اللاعب الذي يرتبط بعقد مع فريق إنتر ميلان حتى صيف 2023. ويعتبر اللاعب السلوفاكي “25 عاما”، أحد الأعمدة الأساسية في عملاق إيطاليا، ولكنه لن يستمر طويلا في صفوف الفريق. وأفادت الصحيفة بأنه لن يكون من السهل على ريال مدريد إبرام الصفقة، لكن الأمل كبير ليكون ثنائيا قويا بجانب رافائيل فاران في السنوات المقبلة.



