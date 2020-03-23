تساءل النائب البرلماني، طاهر شاوي، عن “مصير المشروع المعلن عنه منذ أكثر من 15 سنة بإنشاء 11 ملحقة لمعهد “باستور”، توزع عبر الوطن، والذي جمد بعد أن أنشئت بعض الهياكل لهذه الملحقات ولأسباب مجهولة”. ودعا شاوي، أمس، الحكومة إلى “الإسراع في فتح ملحقات لمعهد باستور في ولايات عدة، وعدم الاقتصار على نية فتح شبه ملحقة في وهران وقسنطينة، لأن بعضا من حالات “كورونا” ظهرت نتيجة تحاليل العينات فيها إيجابية لكن بعد وفات المصابين، وهو ما ينبئ بوجود حالات أخرى لم تظهر بعد”.



