أظهرت آخر البيانات لـ"جامعة جونز هوبكنز" الأمريكية ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 381 ألفا والوفيات إلى 16ألفا و508 أشخاص في مختلف بلدان العالم.

وبحسب آخر بيانات الجامعة الأمريكية التي يتم تحديثها باستمرار، سجلت إيطاليا أكبر عدد وفيات حيث بلغت حتى الآن 6 آلاف و508 حالات .

وتوفي في الصين حتى الآن 3151 شخصا، أغلبهم في مقاطعة هوبي، بؤرة تفشي فيروس كورونا، تليها إسبانبا التي سجلت 2311 حالة وفاة، وفي المرتبة الرابعة إيران بـ1812 حالة وفاة، وفي المرتبة الخامسة فرنسا، حيث توفي بها حتى الآن 860 شخصا، ثم بريطانيا بـ213 شخصا بسبب فيروس كورونا.

واستنادا إلى بيانات الجامعة فإن أكبر عدد للمصابين بالفيروس تم تسجيله في الصين حيث بلغ 81514 إصابة، تليها إيطاليا التي سجلت حتى الآن 63927 إصابة، ثم الولايات المتحدة التي ارتفع فيها عدد المصابين إلى 46332 إصابة، وفي المرتبة الرابعة إسبانيا بعدد إصابات بلغ حتى الآن 35136 حالة، وفي المرتبة الخامسة ألمانيا حيث سجلت 29056 إصابة، وفي المرتبة السادسة إيران بـ23049 إصابة، تليها فرنسا حيث تم تسجيل 20123 إصابة، ثم كوريا الجنوبية بـ9037 إصابة.

سوريا: نتائج التحاليل للحالات المشتبه فيها سلبية

أكدت ​وزارة الصحة​ السورية أن جميع التحاليل المخبرية للحالات المشتبهة بإصابتها ​بفيروس كورونا​ المستجد التي أجريت في المخبر المرجعي خلال ​الساعات​ الـ 24 الماضية كانت سلبية أي لم تسجل أي إصابات جديدة، مؤكدة التزامها بالإعلان عن أي إصابة فور تأكيدها.

كما دعت الوزارة في بيان إلى الإلتزام بالتعليمات الحكومية وتجنب الأماكن المزدحمة ومخالطة المرضى واتباع السلوكيات الصحية وقواعد النظافة العامة والإجراءات الاحترازية تجنباً للإصابة بالفيروس.

وكانت وزارة الصحة أعلنت أول أمس تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس لفتاة عشرينية قادمة من خارج البلاد.

تسجيل 76 إصابة جديدة ووفاة 5 حالات بإسبانيا

أشارت السلطات الاسبانية إلى تسجيل 76 إصابة جديدة بفيروس كورونا​ ووفاة 5 ​حالات​.

وفي وقت سابق، ذكرت ​وزارة الصحة​ أن عدد الوفيات​ في ​إسبانيا​ جراء فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 2182 حالة بعد تسجيل 462 وفاة خلال 24 ساعة. وزاد معدل الوفيات بذلك بنسبة 27 بالمائة، مع بلوغ عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا 33089 حالة في إسبانيا، وبذلك باتت إسبانيا إحدى الدول الأكثر تضررا من الوباء بعد ​الصين​ و​إيطاليا​.

الإفراج عن 230 سجينا في الكويت

قال النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي، أنه تم الإفراج عن 230 سجيناً خلال الأيام العشرة الماضية، في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضها ​فيروس كورونا​ المستجد، موضحا أنه تم الإفراج عن هؤلاء ​السجناء​، تطبيقا لقواعد العفو الأميري وقواعد الإفراج الشرطي، مبينا أن هناك نحو 240 سجيناً آخرين تتعلق ملفاتهم بتداخل العقوبات أو وقف تنفيذها، سيتم النظر في أمرهم خلال الفترة المقبلة، من خلال انعقاد جلسات لهم بمحاكم الاستئناف.

وفي السياق ذاته، كشف النائب العام الكويتي، عن إنجاز قضايا بث الشائعات التي وقعت خلال الفترة الحالية، حيث تم إحالتها اليوم إلى المحاكم الخاصة.

من ناحية أخرى، أعلنت ​وزارة الصحة​ الكويتية، وقف صرف أدوية الكلوروكين والهيدروكسي كلوروكوين بالقطاع الخاص​، إلا وفقا لشروط معينة، واللذان يستخدمان في بعض الدول كعلاجات مقترحة لفيروس كورونا المستجد.

تايلاندا تعلن حالة الطوارئ

أعلنت السلطات التايلاندية، فرض ​حالة الطوارئ​ في البلاد ابتداء من يوم الخميس 26 مارس بسبب ​فيروس كورونا​. وسيدرس مجلس الوزراء في وقت لاحق اليوم اتخاذ إجراءات إضافية لمساعدة المتضررين من تفشي الفيروس.

وكانت ​وزارة الصحة​ التايلاندية أكدت يوم أمس عن تسجيل 122 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع مجمل عدد ​حالات​ الإصابة فيها إلى 721 حالة، مبينة أن حالات الإصابة ​الجديدة​ تعود لـ20 مريضا كانوا مخالطين لحالات سابقة، و10 حالات جديدة لقادمين من الخارج، و92 حالة أثبتت التحاليل الطبية إصابة أصحابها بالفيروس وفي انتظار تحريات لمعرفة كيفية إصابتهم.

اليابان حظر دخول الأجانب الوافدين من إيران و18 دولة أوروبية

قال وزير الخارجية ​الياباني توشيميتسو موتيجي، أن ​طوكيو​ ستفرض حظرا على دخول الأجانب من 18 دولة أوروبية و​إيران​ للحد من انتشار ​فيروس كورونا​، والدول الأوروبية هي أندورا و​النمسا​ و​بلجيكا​ و​الدنمارك​ و​إستونيا​ و​فرنسا​ و​ألمانيا​ و​إيطاليا​ ولوكسمبورغ و​مالطا​ و​موناكو​ و​هولندا​ و​النرويج​ و​سلوفينيا​ و​إسبانيا​ و​سويسرا​ و​الفاتيكان​.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أن هذه الإجراءات هي أوسع مجموعة من الضوابط الحدودية التي تتخذها اليابان حتى الآن وسط انتشار الوباء الذي أودى بحياة أكثر من 15000 شخص حول ​العالم​ ويهدد بإثارة ركود عالمي وإخراج دورة ​الألعاب الأولمبية​ في طوكيو هذا الصيف عن مسارها.

وكانت ​وزارة الخارجية​ اليابانية قد أصدرت أمس تحذيرا من السفر إلى هذه الدول، ورفعت تحذير السفر إليها إلى المستوى الثالث في خطوة فعلية نحو حظر الدخول.

ارتفاع عدد الإصابات في تايوان إلى 215 حالة

أعلنت حكومة تايوان في بيان عن 20 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في الجزيرة إلى 215، مبينة أن كل الحالات الجديدة وافدة من الخارج حيث سافر المرضى إلى بلدان من بينها بريطانيا وإيرلندا وتركيا وإندونيسيا.

وكانت الحكومة التايوانية قد قالت إنها ستمنع دخول العديد من الأجانب في إطار إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، باستثناء حاملي تصاريح الإقامة والدبلوماسيين والعمال المهاجرين في الوقت الذي تواجه فيه زيادة في حالات الإصابة بين الوافدين.

كما طلبت من التايوانيين عدم السفر إلى الخارج إلا للضرورة، وشددت الضوابط لوقف دخول معظم الأجانب.

تعافي 39 شخصا من أصل 189 حالة إصابة بالكويت

أعلن وزير الصحة الكويتي، باسل الصباح، اليوم الثلاثاء، عن شفاء 9 حالات جديدة من مصابي كورونا، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 39 شخصا.

وقال الصباح إن المتعافين من الفيروس هم كويتي و8 كويتيات، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 39 حالة.

وأشار إلى أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء هؤلاء الأشخاص التسعة من الفيروس.

وذكر أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الكويتية، تسجيل إصابة واحدة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية. وبذلك ارتفع عدد الإصابات بالفيروس في الدولة إلى 189 حالة.

الهند تتخذ إجراءات غير مسبوقة لمكافحة الوباء

أوقفت السلطات الهندية، الرحلات الجوية الداخلية، منوهة بأن معظم أنحاء البلاد يخضع لإغلاق كامل، في مسعى لوقف انتشار فيروس كورونا.

وأمرت الحكومة شركات الطيران التجارية بوقف عملياتها الداخلية اعتبارا من منتصف ليل اليوم الثلاثاء.

وتم أيضا تعليق السفر بالسكك الحديدية، بعد أن احتشد الآلاف، معظمهم من العمال المهاجرين، في محطات القطارات للعودة إلى منازلهم، مع إغلاق الشركات وندرة الوظائف.

وحظرت السلطات تجمع أكثر من خمسة أشخاص في عدة ولايات، بما في ذلك ولاية ماهاراشترا في الغرب، التي تشهد أكبر عدد من الإصابات. وحذرت من اتخاذ إجراءات قانونية ضد من ينتهكون الحظر.

وكانت الشوارع مهجورة في العاصمة الهندية نيودلهي أمس الإثنين، وأغلقت المباني الإدارية أبوابها في مستهل إغلاق سيستمر حتى نهاية الشهر.

وأعلنت الهند اكتشاف 471 إصابة بالفيروس، لكن خبراء الصحة حذروا من أن قفزة كبيرة في الإصابات قد تكون وشيكة، الأمر الذي سيشكل عبئا كبيرا على كاهل البنية التحتية للصحة العامة، المتداعية بالفعل.

وأكدت الهند الاثنين وفاة شخصين بسبب الفيروس، مما رفع عدد حالات الوفاة إلي تسع حالات. وقال مسؤولون إن أحد المتوفين رجل عمره 54 عاما لم يسافر إلى الخارج من قبل، مما يعني أن الفيروس بدأ في التفشي محليا.

روحاني: 1.2 مليون من بين 2.5 مليون موظف حكومي لا يذهبون إلى العمل

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن 1.2 مليون من بين 2.5 مليون موظف حكومي لا يذهبون إلى العمل في إطار إجراءات لاحتواء تفشي كورونا في البلاد.

وفي وقت سابق من يوم الإثنين، أفادت وزارة الصحة الإيرانية بأن عدد الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 1812، فيما وصل عدد الإصابات إلى 23049.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 127 وفاة و1411 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما بلغ عدد المتعافين 8376.

وفاة أحد أفراد عائلة خامنئي بكورونا

توفيت والدة زوجة ابن المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وقالت الوكالة الرسمية للأنباء الإيرانية "إرنا": "توفيت، الأحد، سيدة عزت هاموشي، حماة ميسم خامنئي، ابن مرشد الثورة الإيرانية، في مستشفى بطهران كانت تتلقى الرعاية الصحية فيه".