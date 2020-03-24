أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، أن أمطارا غزيرة تجتاح المناطق الوسطى والشرقية للبلاد وجاء في تنبيه عبر موقع الأرصاد الجوية أن الأمطار ستتساقط على ولايات: تلمسان، الشلف، تيبازة، بجاية، جيجل، الطارف، الجلفة، المسيلة، البويرة، تيزي وزو، البليدة، قسنطينة، سوق أهراس، أم البواقي، بسكرة، تبسة وڨالمة .

وأضاف ذات المصدر أن تساقط الأمطار سيكون بداية من اليوم على الساعة 15:00 بعد الطهر وتستمرإلى غاية فجر يوم غد الأربعاء. فيما أشارت ذات المصالح إلى أن رياحا قوية تهب على ولايات: تبسة، الوادي، ورڨلة، إليزي، غرداية، أدرار، تندوف وتمنراست، مثيرة لزوابع رملية على المناطق الجنوبية: ابتداء من الساعة 09:00 صباحا إلى غاية فجر يوم غد الأربعاء.