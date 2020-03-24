أقدم شباب منحرفون، ليلة الأحد إلى الإثنين، على الإعتداء على ممتلكات المواطنين بحي "عدل" بأولاد فايت في الجزائر العاصمة، حيث أحرقوا سيارتين عن آخرها وحولوهما إلى هيكل معدني متفحم.

وقال شهود عيان لـ"الخبر" بأن تدخل عناصر الحماية المدنية على الثانية صباحا منع من امتداد ألسنة اللهب إلى بقية السيارات بحظيرة الحي، وإلا لكانت الكارثة، لافتين إلى غياب تام للمصالح الأمنية المنشغلة هذه الايام بتنفيذ إجراءات الوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وليست هذه المرة الأولى التي يفرض فيها هؤلاء "الصعاليك" منطقهم بالحي، فقد شهدت الشوارع المجاورة، يوم الجمعة الماضي فقط، حرب شوارع بعد اعتدائهم على إحدى المحال التجارية (سوبيرات) واشتبكوا مع عمالها.

وكانت إحدى السيدات تعرضت قبل نحو شهر لعملية اعتداء من أحد المنحرفين في وضح النهار حاول سلبها، تحت التهديد، ما تملك من المجوهرات، ولولا فطنة بعض المارة الذين خلصوها من المجرم بعد القبض عليه، لامتدت يد اجرامه إلى بقية الحي.

وأمام تزايد حالات الإعتداء المتكررة في وضح النهار يطالب سكان حي "عدل" أولاد فايت بضرورة الإسراع في إنجاز مركز للأمن الخضري يتولى مهمة تطهير الحي من هؤلاء المجرمين وإعادة الأمن إليه.