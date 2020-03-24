حجزت مصالح أمن المقاطعة الإدارية براقي وكذا زرالدة، كميّة معتبرة من المواد الغذائية، كان أصحابها بصدد تخزينها على مستوى مستودع لغرض المضاربة في أسعارها بطريقة تدليسية.

وكشفت مصالح أمن العاصمة أنه ومن خلال معلومات أمنية استغلتها عناصر الأمن الحضري السادس بن طلحة، أوقفت عناصر الشرطة شخصا كان على متن شاحنة من الوزن الثقيل محمّلة بمواد استهلاكية ممثّلة في حبوب جافّة بصدد تخزينها على مستوى أحد المستودعات، وكانت الشاحنة محمّلة بـ500 كيس بوزن (25) كلغ من الأرز، وبالتنسيق مع مفتشية التجارة لمقاطعة براقي، تمّت معاينة كميّة أخرى من المواد الإستهلاكية مخزّنة بالمستودع، تمثّلت في 245 كيس عدس، 400 كيس جلبانة، 300 كيس من الفول السوداني، 230 كيس فاصولياء جافّة كلها بوزن (25) كلغ للكيس الواحد، بالإضافة إلى 360 كلغ من الحمص. بوزن إجمالي بلغ (439) قنطار، كما تمّ خلال نفس العملية توقيف ستة أشخاص كانوا متواجدين بالمستودع.

من جهة أخرى، داهمت عناصر شرطة الأمن الحضري السادس بزرالدة، محلا تجاريا لبيع المواد الغذائية، حيث تمّ حجز كميّة معتبرة من مادتي الدقيق والفرينة، تمثّلت في 90 كيس من الدقيق العادي وزن (25) كلغ، و6 أكياس سميد ممتاز وزن (25) كلغ و (140) كيس من مادة الفرينة وزن (50) كلغ، بوزن إجمالي بلغ (94) قنطار.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها قانونيا، تمّ تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا للنظر في ملفهم.