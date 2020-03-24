فكّكت مصالح أمن المقاطعة الإدارية لحسين داي، جمعية أشرار مختصة في السرقة باستعمال أسلحة بيضاء محظورة، والتزوير في الأرقام التسلسلية للمركبات ووضعها للسير بلوحات ترقيم غير مطابقة، والتزوير واستعمال مزوّر في وثائق رسمية، حيث تمّ توقيف (11) شخصا مشتبه فيه.

بعد تسجيل مصالح أمن المقاطعة الإدارية لعدّة قضايا متعلّقة بسرقة مركبات، وضعت ذات المصالح خطّة عمل محكمة للإيقاع بالمجرمين، حيث تمّ في المرحلة الأولى، توقيف ثلاثة أشخاص في حالة تلبّس بصدد سرقة شاحنة صغيرة، ليتم في خطوة تالية، تحويل شخص من ولاية داخلية، كان على متن سيارة محل بحث من طرف ذات المصالح، وبعد تفتيشه، ضبط بحوزته على جهاز تشويش وشرائح هاتف نقّال. وبعد توسيع نطاق التحرّيات، تم توقيف مشتبه فيه آخر في القضية بالقبّة داخل سيارة، ضبط بحوزته على بطاقة ذاكرة لإحدى السيارات، ليتم بعد ذلك تحديد هويّة المشتبه فيهم الآخرين وعددهم ستة من ولايات مختلفة، تمّ توقيفهم جميعا.

ومكّنت هذه العمليات من استرجاع سيارة سياحية، (14) بطاقة ذاكرة لسيارات مسروقة عبر مختلف ربوع الوطن، (403) مفتاح تشغيل مركبات، (03) قفل تشغيل محرك وأغراض أخرى تستعمل لصناعة المفاتيح والميكانيك. وقد تم تقديم المشتبه فيهم، أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا، الذي أمر بإيداعهم الحبس المؤقت.