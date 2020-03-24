أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة، اليوم الثلاثاء، بفتح تحقيق في وفاة شاب في ظروف مشبوهة مع تشريح الجثة .

وكانت الوحدة الثانوية للحماية المدنية الشهيد سليمان جلول بالماء الأبيض شرق تبسة، قد تدخلت ليلة الإثنين إلى الثلاثاء لأجل تحويل جثة شاب متوفي والذي يبلغ من العمر حوالي 29 سنة إلى مصلحة حفظ الجثث.

وبحسب المعلومات الأولية، فإن سلك حديدي كان ملفوفا حول رقبته و ممدد على الأرض بفناء منزله على مستوى الطريق الاجتنابي بالماء الأبيض، ليتم تحويل الجثة على متن سيارة الإسعاف التابعة للحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عاليا صالح بتبسة.