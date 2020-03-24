وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، شمس الدين شيتور، رسالة للأساتذة بمواصلة توفير الدروس للباحثين والباحثين الدائمين والاستشفائيين الجامعيين والطلبة عن طريق الأنترنت.

ودعا الوزير الأساتذة والباحثين للمشاركة الكثيفة قصد ضمان استمرار السنة الجامعية الحالية في أحسن الظروف. وقال الوزير في رسالة وجهها إلى الأسرة الجامعية، اليوم الثلاثاء، إن الجزائر وعلى غرار العديد من دول العالم، تمر بمرحلة صعبة نظرا للجائحة العالمية التي يسببها فيروس كورونا كوفيد-19".

وأضاف الوزير: "بصفتكم المسؤولون عن الفعل البيداغوجي، فإنكم لوحدكم المؤهلين لصياغة مضامين الدروس لوضعها على الخط لفائدة الطلبة، ولتقييم مستوى اكتسابها من طرفهم".

وقال "إن الغاية اﻷولى والأساسية تكمن في مواصلة توفير الدروس للطلبة عن طريق اﻷنترنت، قصد تمكينهم من اكتساب المستوى المعرفي والكفاءات التي تسمح لهم بإحراز السنة الجامعية بعد النجاح في الامتحانات. وبهذا الصدد، أدعوكم للانضمام إلى عملية وضع الدعامات البيداغوجية على الخط (اﻷنترنت)."