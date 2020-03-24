استقبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الثلاثاء، رئيس لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مقترحات مراجعة الدستور، الأستاذ أحمد لعرابة، الذي سلم له المشروع التمهيدي للتعديلات التي اقترحتها اللجنة، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

و جاء في البيان "استقبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، صباح اليوم، الثلاثاء 24 مارس 2020، الأستاذ أحمد لعرابة رئيس لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مقترحات مراجعة الدستور، الذي كان مرفوقا بمقرر اللجنة الدكتور وليد عقون".

وخلال هذه المقابلة، "تسلم رئيس الجمهورية المشروع التمهيدي للتعديلات التي اقترحتها اللجنة في إطار المحاور السبعة الواردة في رسالة تكليفها بهذه المهمة، وشكر بهذه المناسبة، الأعضاء على كل الجهود التي بذلوها طوال شهرين لترجمة إرادة التغيير الجذرية في مواد دستورية سوف تشكل أساسا لبناء الجمهورية الجديدة بعد مصادقة الشعب عليها في صيغتها التوافقية النهائية".

وخلص البيان أنه "نظرا للظروف التي تمر بها البلاد في مواجهة محنة وباء كورونا فيروس، فقد تأجل توزيع هذه الوثيقة على الشخصيات الوطنية، وقيادات الأحزاب السياسية والنقابات وجمعيات ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، إلى حين تحسن هذه الظروف".