أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية واليابان في بيان مشترك اليوم الثلاثاء، تأجيل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي كانت مقررة

في طوكيو هذا العام، على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأفاد الطرفان في بيان مشترك "في الظروف الراهنة وبناء على المعلومات المقدمة من منظمة الصحة العالمية اليوم، خلص رئيس اللجنة الأولمبية الدولية (الألماني توماس باخ) ورئيس الوزراء الياباني (شينزو آبي) إلى أن الأولمبياد الثاني والثلاثين في طوكيو يجب أن يتم تأجيله إلى ما بعد العام 2020، لكن ليس أبعد من صيف 2021، لحماية صحة الرياضيين وجميع المعنيين بالألعاب الأولمبية والمجتمع الدولي". وكانت دورة الألعاب مقررة بين 24 جويلية والتاسع أوت المقبلين.