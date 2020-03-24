أعلنت شركة المياه والتطهير "سيال"، اليوم الثلاثاء، عن انقطاع في التزود بالماء الشروب غدا الأربعاء على الساعة الثامنة صباحا، ببلديات العاصمة.

وأضح بيان لشركة "سيال"، أن البلديات المعنية بالانقطاع هي:

ـ بلدية وادي قريش: حي جنان حسين، حي 64 مسكن، مناخ فرنسا، منطقة النافور الرائعة، ديار الكاف، طارق بن زياد، سكوتو نادال، فري فالون.

ـ بلدية باب الوادي: شارع العقيد لطفي، شارع رابح بيساس، شارع عبد القادر عبدون، بوكفريد سعيد تواتي.

ـ بلدية القصبة: شارع محمد طالب، وزارة الدفاع الوطني، مستشفى آيت إيدير، شارع لدكتور بنتامي.

ـ بلدية بولوغين: طريق دازي، شارع أكلي راحم، أحمد والي، مهدي بن تومرت، أرزقي يوسف.

ـ بلدية الجزائر الوسطى: أحياء بليلي، موزاوي، بن ناصر، اسفنجة، عين الزبوجة، لابيرلييه، فرانز فانون، شارع لي سات ميرفاي، يحي فرافي، طريق بويان، 118 كريم بلقاسم، فندق الأوراسي، طريق سيدي إبراهيم، طريق أكنوش، والمبنى السكني الهوائي.

وأضاف ذات المصدر، أن هذا الانقطاع بسبب تسرب المياه من أنبوب الإنتاج الرئيسي، حيث تدخل فرق " سيال" لإصلاح هذا العطب.

وطمأنت الشركة زبائنها بعودة المياه ليلة الأربعاء إلى الخميس.