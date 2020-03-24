وجه عشرات الأساتذة والطلبة الجامعيين من مختلف جامعات الوطن ما وصفوه "نداء استغاثة" للسلطات العليا في البلاد التدخل لترحيلهم من مطار اسطنبول بتركيا، خاصة و أن الكثير منهم مصاب بأمراض مزمنة مثل السكري، ارتفاع ضغط الدم، الأعصاب...حسب ما جاء في العريضة التي حصلت "الخبر" على نسخة منها.

وأفاد هؤلاء أنهم يتواجدون رفقة عائلاتهم حاليا بمنطقة العبور الدولية للمطار، بعد التأشير لهم بمغادرة الأراضي التركية ودفع الأمتعة، ويعانون من تضييق خانق بعد أن قامت إدارة المطار بغلق جميع المحلات التجارية "ونحن محاصرون في منطقة بعناصر الأمن التركي" يقول الموقعون على هذا النداء".

وكشف محررو العريضة أن مسؤولي المطار وأمام ممثل السفارة الجزائرية حمّلوا مسؤولية ما آلت إليه أوضاعهم إلى السلطات الجزائرية.

وقال هؤلاء صراحة أنهم يريدون الرجوع إلى أرض الوطن والخضوع لإجراءات الحجر الصحي هنا في الجزائر.