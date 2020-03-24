يرتقب تسجيل أمطار رعدية على العديد من ولايات الوسط و شرق البلاد ابتداء من مساء اليوم الثلاثاء، حسب نشرية خاصة لمصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية.

و يتعلق الأمر بولايات: تيبازة و الجزائر العاصمة و البليدة و المدية و عين الدفلى و كذا البويرة و المسيلة و الجلفة و قسنطينة بالإضافة إلى ميلة و سطيف و برج بوعريريج، حيث تمتد صلاحية هذه النشرية من اليوم الثلاثاء على الساعة الـ6 مساء إلى غاية يوم الأربعاء على الساعة الـ3 صباحا و ستتراوح كميات الأمطار ما بين 20 و30 ملم.

كما يرتقب تسجيل أمطار بكل من ولايات باتنة و خنشلة و تبسة و أم البواقي و بسكرة و قالمة و كذا سوق أهراس، حيث ستتراوح كميات الأمطار ما بين 25 و30 ملم و هذا ابتداء من اليوم الثلاثاء الـ9 مساء إلى غاية يوم الأربعاء الـ9 صباحا.