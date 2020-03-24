قرر أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية "أونيام" تيزي وزو توقيف النشاط بالمؤسسة لمدة شهر كامل إبتداءا من يوم 22 مارس لغاية 21 أفريل 2020 بسبب تغيب العمال عن مناصب العمل و المشاكل التي تجدها الإدارة في جمركة المواد الأولية على مستوى المطار والميناء .

هذا ما جاء في بيان أصدرته المديرية العامة للمؤسسة، اليوم الثلاثاء 24 مارس وقعه الرئيس المدير العام للمؤسسة جيلالي موازير .

وحسب الوثيقة نفسها، فإن قرار توقيف النشاط بالمؤسسة اتخذ خلال اجتماع طارىء عقد يوم الأحد 22 مارس 2020 بمقر المديرية العامة للمؤسسة لأعضاء مجلس إدارة المؤسسة موسع لأعضاء مجلس المساهمة للمؤسسة خصص لمناقشة تداعيات انتشار فيروس كورونا على عمال و نشاط المؤسسة لاسيما بعد ملاحظتهم كثرة غيابات عمال المؤسسة عن مقر العمل يوم الأحد 22 مارس و مشكل جمركة المواد الأولية على مستوى الميناء والمطار .

ودعا محررو القرار، حسب الوثيقة نفسها، مدراء المؤسسة لاتخاذ التدابير اللازمة لتوقف نشاط المؤسسة من 22 مارس لغاية 21 أفريل المقبل وتنظيم هذه العطلة بالتفاهم مع العمال في شكل أما كعطلة سنوية للسنة 2019 /2020 أو استنفاد عطلة السنة الماضية مع منح الحق للعمال طلب مبلغ مالي قبل ذهابهم في عطلة سيعوض بعد استئناف عملهم .

كما دعا محررو البيان ذاته مدراء المؤسسة لاتخاذ التدابير الكفيلة لاستئناف العمل بعد انقضاء العطلة الإجبارية هذه مع ضمان المداومة على مستوى بعض المصالح.