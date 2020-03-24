أمر، اليوم، قاضي التحقيق بمحكمة تيارت بإيداع وكيل جمهورية المساعد لدى محكمة تيارت، الحبس المؤقت على ذمة التحقيق، على خلفية تسريبه لمعلومات قضائية إلى صحافي يتواجد بالخارج.

وحسب مصدر مطلع، فإن المتهم كان على اتصال مباشر مع الصحافي مزودا إياه بتقارير بشأن قضايا.

وكانت مصالح الدرك الوطني فتحت تحقيقا بشأن وكيل الجمهورية المساعد، قبل أن يتم تقديمه أمام وكيل الجمهورية الذي أحال ملفه على قاضي التحقيق، و أودع الحبس المؤقت.