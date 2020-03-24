سيستفيد المشتركون في الأنترنت عالي التردد بولاية البليدة، الذين يوجدون في حجر صحي عام منذ اليوم الثلاثاء، للتقليص من خطر انتشار وباء كورونا، من تسبيق عشرة (10) أيام من الأنترنت من خلال تشكيل رقم 1500، حسبما علم من اتصالات الجزائر.

في هذا الصدد صرح الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر، أنور محمد بن عبد الواحد، أن "جميع مشتركي الأنترنت عالي التردد بولاية البليدة، الذين عليهم تعبئة حساباتهم، سيستفيدون ابتداء من هذا الثلاثاء من تسبيق مدته عشرة (10) أيام من الأنترنت من خلال تشكيل رقم 1500".

وأوضح بن عبد الواحد، أن اتصالات الجزائر التزمت أيضا بعدم قطع أي حساب أنترنت لمشتركيها في تلك الولاية خلال هذه الفترة.

وكان المتعامل العمومي، قد أعلن من قبل عن إطلاق عروض "تنافسية" لفائدة زبائنه الذين يستعملون الدفع الإلكتروني من أجل تجنيبهم عناء التنقل إلى وكالاتها والتقليص من إخطار انتشار وباء كورونا.

كما سبق لاتصالات الجزائر، أن أشارت إلى أن تاريخ الموعد المحدد لدفع الفواتير الهاتفية لمشتركيها، سيمدد بشهر، مؤكدة أن عمليات الدفع يمكن أن تتم باستعمال تطبيق موبيل اتصالات الجزائر أو فضاء زبائنها على الرابط tps://ec.algerietelecom.dz).

وذكر ذات المتعامل، أن هناك خدمات أخرى تسمح لزبائنه بالتعبئة عن بعد باستعمال بطاقة التعبئة من خلال الرقم 1500 انطلاقا من خط هاتفي ثابت أو نقال.

وتسعى اتصالات الجزائر من خلال هذه المبادرة إلى "تحسين وتعزيز خبرة الزبائن لمشتركيها و تدل في ذات السياق على أنها في الاستماع لتطلعاتهم وخاصة حرصها على أمنهم في مواجهة وباء فيروس كورونا".