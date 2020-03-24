أعلنت مصلحة معالجة أمراض السرطان بمستشفى ندير محمد بتيزي وزو عن تأجيل كافة المواعيد الطبية المتعلقة بحصص العلاج الكيميائي بسبب تفشي فيروس كورونا.

باشرت المصلحة المذكورة الاتصال بكافة المرضى الذين كانت لهم مواعيد إجراء العلاج الكيميائي لإعلامهم بتأجيل المواعيد إلى بداية شهر ماي المقبل، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث تقول مصادر من المستشفى أن الإجراء يدخل ضمن التدابير الاحترازية والوقائية التي تدخل في إطار مكافحة تفشي الوباء.

ونصحت المصلحة المذكورة مرضاها بضرورة المكوث في البيت والاستجابة الكاملة للتدابير الاحترازية التي أعلنت عنها السلطات العمومية والمصالح الصحية .