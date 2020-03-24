وفقا لموقع صحيفة ألمانية، اعتقلت شرطة ميونيخ رجل بالغ من العمر33 عاما، بعد تلقيها شكاية بقيام رجل بلعق ماكينة التذاكر ومقابض السلالم الكهربائية، في أحد محطات المترو بمدينة ميونخ الألمانية، وهو حاليا قيد التحقيق بتهمة الاعتداء الجسدي.

ولم ينتهِ ما قام به هذا الرجل عند ذلك الحد، بل وقام بتسجيل فعلته هذه، ونشر مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي مدعيّا أنه مصاب بفيروس كورونا المستجّد، وأنه يرغب في نشر الوباء.

يُذكر أن العاصمة البلجيكية بروكسل شهدت واقعة مماثلة لما حدث في ميونيخ الألمانية، إذ انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مع بداية ظهور وانتشار فيروس كورونا المستجّد في أوروبا، مقطع فيديو لرجل يحاول وضع لعابه على مقبض أحد القطارات بالمدينة.