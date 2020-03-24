ضبطت مصالح الدرك الوطني كمية معتبرة من الطماطم المنتهية الصلاحية داخل مصنع لاحد الخواص بشلغوم العيد ولاية ميلةـ و قد جاء ذلك على اثر معاينة قام بها اعوان الدرك انتهت بحجز 2041 برميل خاص بمركَز معجون الطماطم بسعة 245 كلغ للبرميل بوزن إجمالي 500 طن .

وخلال العملية تم حجز كذلك 28 برميل من مركب لب الفواكه وكميات غير مسبوقة من الطماطم المعلبة المنتهية الصلاحية الموجهة للاستهلاك.

البضاعة المحجوزة كانت مخزنة في شروط غير صحية و غير لائقة مع تمويه الوسم التجاري وعدم احترام إلزامية النظافة.

هذا وقد أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة شلغوم العيد بفتح تحقيق معمق مع حجز البضاعة واتلافها بالتنسيق مع مصالح التجارة وتقديم المشتبه فيه للقضاء.