أمرت وزارة المالية كافة المحاسبين العموميين بالتكفل برواتب ومنح الموظفين، وشددت على ضرورة تنظيم مختلف المصالح بما يسمح بضمان العملية.



أبرقت وزارة المالية أمس إلى كافة المديرين الجهويين للخزينة العمومية وكل المحاسبين العموميين تأمرهم بضرورة تنظيم مختلف المصالح . وشددت الوزارة على أنه " في إطار تنفيذ المرسوم التنفيذي المتعلق بالتدابير الوقائية ومكافحة انتشار فيروس كورونا ، فإنه يطلب منكم تنظيم مصالحكم بما يضمن السير الحسن لهذه الأخيرة و السهر على التكفل بتفويضات الدفع المتعلقة برواتب ومنح الموظفين والأعوان المتعاقدين التابعين للإدارات والهيئات العمومية ".

وتحمل البرقية المستعجلة التي تحمل رقم 723 ، والتي وردت إلى مسؤولي الخزينة العمومية والمحاسبين العموميين، الثلاثاء، أمرا صريحا لهؤلاء للتكفل برواتب موظفي الدولة ، حيث سيتلقى هؤلاء رواتبهم بصفة عادية ، ولن تتأثر بالتدابير الخاصة بمكافحة فيروس كورونا .