ذكرت تقارير إعلامية أن والد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، تقدم بطلب للحصول على الجنسية الفرنسية بمجرد انتهاء الإجراءات الخاصة بخروج بلاده من الاتحاد الأوروبي. ووفقا لما نشرته صحيفة “إندبندنت”، فقد كشفت شقيقة رئيس الوزراء البريطاني، راشيل جونسون، عن طلب الجنسية الذي تقدم به والدها ستانلي جونسون الذي يبلغ من العمر 79 عاما. وذكرت راشيل جونسون في كتاب بعنوان: “أزمتي السياسية في منتصف العمر” أن والدها في طريقه لأن يصبح مواطنا فرنسيا، حيث إن جدتها، والدة ستانلي، مولودة في فرساي بالضاحية الباريسية، ووصفت الأمر بالنبأ الطيب الذي سيؤهلها بدورها للحصول على الجنسية الفرنسية.