سلطت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية الضوء على عمل مدرب توتنهام، جوزيه مورينيو، التطوعي مع إحدى المنظمات الخيرية للمساعدة في توصيل السلع الأساسية للمسنين في منطقة “أنفيلد” في بريطانيا. وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور ظهر فيها المدرب البرتغالي وهو يقوم بتجهيز الأكياس والمواد التي بداخلها لتوصيلها إلى منازل كبار السن بالقرب من مكان تدريب فريق توتنهام. وغرد مراسل شبكة “سكاي سبورتس”، مايكل بريدج، “في مكان ولادتي إنفيلد، كان هناك مساعد إضافي يقوم بتوصيل البضائع الأساسية للمسنين، إنه جوزيه الرائع”. ولم تقتصر المبادرة في الفريق الإنجليزي على المدرب مورينيو، بل شارك عدد من لاعبي توتنهام في مبادرات لتجاوز أزمة انتشار فيروس “كورونا” للبلاد.