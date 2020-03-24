أعلن مسرح وأوبرا تشايكوفسكي، في مدينة بيرم الروسية، أن شخصا واحدا فقط سيسمح له بحضور العروض وسيتم اختياره بشكل عشوائي وقد سمي المشروع “وجها لوجه”. وبدأ المسرح والأوبرا عروضه على الأنترنت ويسمح لمتفرج واحد فقط بمشاهدة العرض بشكل مباشر في المسرح، حسب قناة “كولتورا” المحلية. وأدى منع التجمعات والتجول بسبب الحجر الصحي إلى إطلاق إدارة المسرح هذا المشروع الفريد من نوعه لتوفير تواصل ما بين الفنانين والجمهور. وقال مدير المسرح مارات غاتسالوف: “إننا على استعداد لإقامة الحفلات لشخص واحد... فالمتفرج الواحد له نفس قيمة المسرح مكتمل العدد”. وأوضح غاتسالوف أن أحد الفنانين سيختار المتفرج من خلال قرعة ولكن لا بد أن يقوم الأطباء بفحص الشخص الذي يقع عليه الاختيار قبل دخول المسرح.