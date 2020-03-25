توقعت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، استمرار تساقط الثلوج على المرتفعات التي يصل علوها إلى 900متر.

وأوضح تنبيه لذات المصالح، أن تساقط الثلوج سيستمر إلى غاية منتصف نهار اليوم وسيكون على ولايات سوق أهراس، خنشلة، باتنة وتبسة.

وأضافت الأرصاد الجوية أن أمطارا رعدية غزيرة، تصل كميتها 30 ملم محليا ستتساقط على ولايات جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف وقسنطينة، ابتداءً من الساعة التاسعة ليلا وتستمر إلى غاية فجر يوم غد الخميس.

من جهة أخرى أفاد ذات التنبيه باستمرار هبوب رياح قوية تتعدى سرعتها 50 كلم على ولايات سوق أهراس، خنشلة، باتنة وتبسة، ستتواصل إلى حدود الساعة 15 بعد ظهر اليوم.