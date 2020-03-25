تمكنت مصالح الدرك في غليزان من حجز كمية معتبرة من مادتي الفرينة والكسكسي كانت موجهة للاحتكار والمضاربة.

ففي بلدية سيدي سعادة حجزت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني 22 قنطارا من مادة الفرينة كانت مخزنة بداخل مستودع وموجهة للاحتكار والمضاربة في السوق، وأن صاحبها لا يحوز على قيد سجل تجاري وبالموازاة قامت ذات الفرقة بحجز 75 كيسا من الكسكسي بوزن 25 كيلوغراما مخبأة بمزرعة، وغير صالحة للاستهلاك. حيث تم إنجاز ملف قضائي وتقديم الفاعلين للعدالة.