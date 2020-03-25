عثر، أمس الثلاثاء، مواطنون على جنين جنس أنثى حديث الولادة ميت وملفوف بقطعة قماش ومرمي بجوار حاويات لجمع النفايات لسكان العمارات المتواجدة بالمخرج الغربي طريق تيارت بعين وسارة في الجلفة.

و قام هؤلاء المواطنون بإبلاغ مصالح الأمن التي تنقلت رفقة مصالح الحماية المدنية إلى مكان تواجد الجنين ليتم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الاستشفائية لعين وسارة. من جهتها، فتحت مصالح الأمن لدائرة عين وسارة تحقيقات واسعة وباشرت عمليات التحري من أجل تحديد هوية والدة الجنين.