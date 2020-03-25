تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 420 ألف إصابة، ونحو 19 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 100 ألف.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف فيفري الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وبلغت الإصابات 69 ألفًا في إيطاليا و54 ألفا في الولايات المتحدة و42 ألفا في إسبانيا، إلى جانب الآلاف في نحو 190 دولة ومنطقة أخرى.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

ارتفاع عدد المتوفين بكورونا في إيران إلى 2077

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الأربعاء عن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس "كورونا" إلى 2077 بعد تسجيل 143 حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

وقال وزير الصحة الإيراني في تصريحات صحفية: "سيتم تنفيذ إجراءات مشددة لمكافحة فيروس كورونا خلال يومين وعلى المواطنين الالتزام بها".

رابع حالة وفاة بكورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الأربعاء، تسجيل حالة وفاة جديدة لمواطن تونسي ليرتفع بذلك عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس "كورونا"المستجد، إلى أربع حالات.

وأكد المدير الجهوي للصحة سامي الرقيق، "وفاة المصاب بفيروس كورونا، أصيل معتمدية بومرداس من ولاية المهدية، ليكون بالتالي رابع حالة وفاة بالفيروس تُسجل في تونس"، وذلك حسب إذاعة "الجوهرة أف أم".

وأكد الرقيق أن "التحاليل التي أجريت على زوجة الفقيد، أثبتت شفاءها من الفيروس، بينما لا يزال شقيقه المصاب يخضع للحجر الصحي الإجباري تحت حراسة أمنية".

وأشارت وزارة الصحة إلى أن "الحالة المسجلة كانت للمصاب الأول في تونس بفيروس كورونا، (65 سنة)، قد عاد من إيطاليا على متن رحلة الخطوط التونسية، بتاريخ 21 فبراير 2020، قبل اكتشاف إصابته بالفيروس، ليتم إيواؤه بمستشفى فرحات حشاد بسوسة، وتتدهور حالته الصحية ويوضع تحت التنفس الاصطناعي يوم 13 مارس الجاري، علما وأنه يعاني أيضا من مرض السكري.

ليبيا تعلن عن أول إصابة بكوفيد 19

أكدت ليبيا أول إصابة بفيروس كورونا المستجد يوم الثلاثاء لكن أعمال العنف المستمرة منذ سنوات تركت نظامها للرعاية الصحية ضعيفا للغاية.

ولم يقدم المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، الذي يعمل في مناطق تحت سيطرة طرفي الصراع في البلاد، أي تفاصيل في بيانه عن الإصابة. لكن أطباء قالوا إن المريض كان في مستشفى بطرابلس.

وفرضت الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس بالغرب والحكومة الموازية التي تحكم من بنغازي في الشرق حظر التجول وتعهدتا بتوفير موارد للخدمات الصحية. وفي وقت مبكر من اليوم الأربعاء أعلنت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا قرارا بمنع التنقل بين المدن والمناطق لحين إشعار آخر.

ارتفاع عدد الوفيات والإصابات في ألمانيا

أظهرت بيانات لمعهد روبرت كوخ للصحة العامة في ألمانيا اليوم الأربعاء أن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 31554 بينما بلغ عدد الوفيات 149. وذكرت البيانات أن عدد الإصابات ارتفع إلى4191 بينما زادت الوفيات بواقع 36 حالة وفاة.

100 خالة في كوريا الجنوبية

ذكرت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن كوريا الجنوبية سجلت 100 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأربعاء، ليصل إجمالي الحالات إلى 9137 حالة.

نيوزيلندا تسجل 47 إصابة مؤكدة

سجلت نيوزيلندا اليوم الأربعاء 47 إصابة مؤكدة وثلاث إصابات محتملة بفيروس كورونا المستجد قبل أن تطبق البلاد الإغلاق الكامل عند منتصف الليل.

وقال مدير عام الصحة في نيوزيلندا الدكتور آشلي بلومفيلد في مؤتمر صحفي إن عدد الحالات سيستمر في الارتفاع لمدة عشرة أيام على الأقل قبل أن يتراجع.

تراجع في عدد حالات الإصابة في البر الصيني

أكدت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء إن البر الرئيسي الصيني سجل انخفاضا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا وإن جميعها كانت لمسافرين قادمين من الخارج. وأضافت أن عدد حالات الإصابة الجديدة انخفض إلى 47 من 78 في يوم الإثنين. وبذلك يصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في البر الرئيسي الصيني إلى 81218. وبلغ عدد وفيات الجائحة في البر الرئيسي 3281 حتى نهاية الثلاثاء بزيادة أربع حالات عن يوم الإثنين.

158 ألف متطوع في بريطانيا لمواجهة الوباء

يشترك 158 ألف شخص في المملكة المتحدة ببرنامج التطوع تحت سلطة منظومة الخدمات الصحية الوطنية، والذي يهدف إلى الاستعانة بعشرات الآلاف من المتطوعين للمساعدة في مكافحة انتشار وباء كورونا المستجد.

وبحسب ما أوردته شبكة "آي تي في"، فإن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، أعلن مساء أمس إطلاق الحكومة خطة لتجنيد 250 ألف متطوع لدعم الخدمات الصحية الوطنية، في مواجهة الجائحة.

وقال الوزير، إن أكثر من 35 ألف من موظفي الخدمات الصحية الإضافيين سيساعدون في مكافحة مرض "كوفيد 19" الذي يتسبب به الفيروس، بما في ذلك الممرضات والأطباء المتقاعدين وطلاب الطب في السنوات الأخيرة من الدراسة، ليكونوا في الصفوف الأمامية.

وتعد بريطانيا من أكثر البلدان تضررًا من جائحة كورونا في أوروبا، وسجلت حتى الآن أكثر من 8 آلاف إصابة، إلى جانب نحو 420 حالة وفاة.