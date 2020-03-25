أعلنت وزارة السكن والعمران والمدينة، مساء أمس الثلاثاء، عن تمديد موعد دفع مستحقات الإيجار والأعباء لفائدة شاغلي سكنات البيع بالإيجار "ADDL" وكذا السكنات العمومية الإيجارية. "OPGI"

وحسب بيان الوزارة المنشور عبر صفحتها الرسمية في "الفايسبوك"فإنه في إطار التدابير المتخدة للحد من انتشار وباء كورونا، تعلم وزارة السكن والعمران والمدينة شاغلي سكنات البيع بالإيجار "عدل "AADL" وكذا السكنات العمومية الإيجارية "OPGI" ، أنه تم تمديد مستحقات الإيجار والأعباء، لمدة شهر عن الموعد المعتاد".

وأضاف ذات البيان، أن هذا "الإجراء المتخذ جاء لتقليص من تنقل الأشخاص وتفادي الاكتظاظ في الوكالات البنكية ومكاتب الدفع".