واصلت أسعار النفط مكاسبها للجلسة الثالثة اليوم الأربعاء، لترتفع جنبا إلى جنب مع صعود أوسع نطاق للأسواق المالية إذ من المتوقع أن تقر الولايات المتحدة حزمة مساعدة ضخمة للتخفيف من التأثير الاقتصادي لوباء فيروس كورونا.

وصعد الخام الأمريكي إلى المستوى المرتفع البالغ 25.24 دولار للبرميل في وقت مبكر من الجلسة وبلغ 24.86 دولار للبرميل، بارتفاع 85 سنتا أو ما يعادل 3.5 بالمائة بحلول الساعة 07:32 بتوقيت غرينتش.وارتفع خام برنت 65 سنتا أو ما يعادل 2.4 بالمائة إلى 27.80 دولار للبرميل بعد أن زاد في وقت سابق إلى 28.29 دولار.

مكانت أسعار النفط قد هوت بـ 45 بالمائة منذ بداية الشهر الجاري بعد أن أخفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون من بينهم روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، في تمديد اتفاق لخفض الإنتاج ودعم الأسعار بعد نهاية مارس.

وفي الولايات المتحدة، أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء أن مخزونات النفط نزلت 1.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 مارس إلى 451.4 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين بارتفاعها 2.8 مليون برميل.