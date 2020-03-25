أعلن مركز معالجة طلبات التأشيرات " TLScantact "، أمس الثلاثاء، عن غلق أبوابه بداية من يوم الأحد وإلى إشعار أخر ونشرت TLScantact بيانا على صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، أن مركز معالجة طلبات التأشيرات سيغلق أبوابه بداية من يوم الأحد 29 مارس الجاري، من أجل حماية المتقدمين للحصول على تأشيراتهم.

وأضاف ذات البيان، أن خدمة مركز معالجة طالبات التأشيرات ستتصل بطالبي التأشيرات لإرجاع جوزات سفرهم لغاية يوم الخميس 26 مارس، وهذه الخدمة ستكون بمكتب الاستقبال من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الساعة الرابعة مساء.