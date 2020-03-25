تمكنت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك بالنعامة، أمس الثلاثاء من توقيف ثلاثة تجار مخدرات وحجز كمية معتبرة من الكيف المعالج ، كما أوقفت مفرزة أخرى بجانت وتمنراست 223 شخصا وحجزت عتادا للتنقيب عن المعادن.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم الأربعاء أنه في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، وفي سياق العمليات المتواصلة الهادفة لصد انتشار ظاهرة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، تمكنت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك بالنعامة يوم 24 مارس 2020، من توقيف ثلاثة (03) تجار مخدرات وحجز كمية كبيرة من الكيف المعالج تقدر بـ (611) كيلوغرام.

وأوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني بسطيف، ثمانية (08) تجار مخدرات وضبطت (85290) قرصا مهلوسا وأربع (04) مركبات ومبلغا ماليا قدره (04) مليار سنتيم، في حين أوقفت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي، بكل من الطارف وقسنطينة ، ثماني (08) تجار مخدرات بحوزتهم (8076) قرصا مهلوسا.

من جهة أخرى، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي خلال عمليات متفرقة بكل من جانت وتمنراست ، (223) شخصا وحجزت خمسة وثلاثين (35) مولدا كهربائيا وإحدى وعشرين (21) مطرقة ضغط و(1600) لتر من الوقود الموجه للتهريب، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني بأدرار، ثلاثة (03) أشخاص وحجزوا (114,9) طنا من المواد الغذائية. كما تم توقيف سبعة وعشرين (27) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بعين أميناس.