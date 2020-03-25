أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن غرة شهر شعبان 1441 هـجري ستكون غدا الخميس، فيما ستكون ليلة ترقب هلال شهر رمضان يوم 23 أفريل القادم.

وأوضح ذات المصدر أنه "نظرا لعدم ثبوت الرؤية الشرعية لهلال شهر شعبان 1441 هـجري ليوم الثلاثاء 29 من شهر رجب 1441 هـجري الموافق لـ 24 مارس 2020 ميلادي في كل ربوع الوطن، حسب اللجان المختصة في حدها الأدنى المتاح، تماشيا مع الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد وموافقة للمقتضيات العلمية"، فإن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تعلن أن غرة شهر شعبان ستكون يوم الخميس 26 مارس 2020".

وأضافت الوزارة أن ليلة الشك لترقب هلال شهر رمضان المعظم لهذا العام ستكون "يوم الخميس 29 شعبان 1441 هـ الموافق لـ 23 أفريل 2020 م".