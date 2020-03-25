أكد المجمع العمومي للنسيج و الجلود (جيتاكس)، أنه أطلق في مختلف وحداته صناعة كمامات الحماية قصد المشاركة في الجهود الوطنية لمواجهة انتشار جائحة فيروس كورونا. حسب بيان للمجمع.

و جاء في بيان أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الأربعاء، أن المجمع الصناعي الذي يمتلك 23 وحدة يتوليان إدارتها فرعين للمجمع، تلتزم بصناعة كمية مهمة من كمامات الحماية على مستوى وحداتها الكائنة في وسط البلاد و شرقها و غربها، و ذلك قصد المشاركة في الجهود الوطنية لتمكين البلد من الخروج "بسلامة" من الأزمة الصحية الناجمة عن انتشار جائحة فيروس كورونا.

و لهذا الغرض، هنأت المديرية العامة عمال وحدات المجمع "لالتزامهم و تعبئتهم داخل مختلف وحدات الإنتاج". كما أكدت المديرية العامة للمجمع أنه تم اتخاذ إجراءات و تدابير قصد القيام بعمليات التعقيم داخل مقر المجمع و مختلف ورشات صناعة الأنسجة.

و يذكر أن المجمع المؤسس سنة 2015، يوظف أزيد من 8000 أجير ومختص في إنتاج و تسويق المنتوجات النسيجية وصناعة الألبسة والقبعات ومنتجات الجلود والأحذية.