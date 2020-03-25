كشف مصدر طبي لـ "الخبر" عن تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بولاية الشلف ويتعلق الأمر بامرأة تقطن ببلدية سيدي عكاشة 40 كلم شمال الولاية.

وحسب مصادر "الخبر"، فإن المرأة قدمت مؤخرا من فرنسا وطلب منها البقاء في منزلها في إطار الحجر الذاتي في انتظار إجراء التحاليل المخبرية التي أظهرت أن حالتها إيجابية وهي حاملة لفيروس هذا الوباء.

وأكدت بدورها وزارة الصحة في جدول تطور هذا الوباء وجود حالة مؤكدة بالشلف، وعلمنا أن المصابة تتواجد على مستوى جناح الحجر الصحي بمستشفى تنس. وتفيد مصادرنا، أن المرأة المصابة بالفيروس شاركت في أعراس وأفراح أقامها أقاربها كما تم العثور عليها في السوق عند الاتصال بها لإخضاعها إلى الحجر مما يستدعي البحث عن مصابين محتملين لإخضاعهم للحجر أو التحاليل حتى يتم تطويق الوباء