وقع، أمس الثلاثاء، حادث تسرب للغاز على مستوى بئر لضخ الغاز واقع بحاسي مسعود (ولاية ورقلة)، دون خطورة ولم يتسبب في أي خسائر بشرية، وتم التحكم في الوضع سريعا.

وأكدت الشركة العمومية سوناطراك في بيان لها، أنه "قبل الشروع في الأشغال الروتينية على مستوى هذا البئر لضخ الغاز (ام دي 244) الواقع على بعد 15 كلم جنوب مدينة حاسي مسعود، عاينت فرق التدخل العملياتية لسوناطراك تسربا للغاز والذي أدى إلى اشتعال النار فيما بعد".

وأضافت الشركة الوطنية للمحروقات أنه تم اتخاذ "جميع الترتيبات التقنية والأمنية المتعلقة بهذا النوع من الحوادث قصد التحكم في الوضع" كما أنه لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية".