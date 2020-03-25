تمكنت قوات الشرطة بأمن عنابة، أمس، من حجز 17 قنطارا من الدجاج غير الصالح للاستهلاك البشري، و كذا قنطارا و 40 كيلوغراما من أحشاء الدجاج الموجهة لأسواق المدينة .

أفادت مصالح الأمن أنه تم الكشف عن هذه الكمية الهامة بنقطة مراقبة، حيث تم توقيف شاحنة على متنها شخصين يبلغان 26 سنة و 27 سنة ، وأضافت أنه عند إخضاع المركبة إلى المراقبة اتضح أنها معبأة باللحوم البيضاء مع انعدام شهادة الصحة البيطرية .

وذكرت أنه بعد التنسيق مع المصالح المختصة اتضح أن البضاعة غير قابلة للاستهلاك البشري، وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة .