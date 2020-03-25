يحل مساء اليوم بولاية ورقلة، طاقم طبي متخصص في إجراء التحاليل البيولوجية لمباشرة عمله على مستوى فرع معهد باستور بالولاية، في الأيام القليلة القادمة.

خطوة إدخال فرع باستور بورقلة حيز الخدمة، كانت منتظرة لاسيما عقب شروع الفروع الجهوية الأخرى في إجراء التحاليل الخاصة بالحالات المشبه في إصابتها بفيروس كورونا.

وجاء إدخال الفرع ذاته حيز النشاط كذلك، عقب مناشدات أطلقها منتخبون في المجلس الشعبي الولائي، من أجل وضع هذا الفرع تحت تصرف جهود الوقاية من وباء كورونا وتوفير الوقت في الكشف عن الحالات المصابة بالفيروس على مستوى ولايات الجنوب.

جدير بالذكر أن فرع باستور بورقلة تم استحداثه منذ نحو سنتين عقب مطالب ملحة رفعت الحراك الاجتماعي الذي شهدته ولاية ورقلة في 2018 بعد تزايد حالات الوفاة بالتسمم العقربي، قبل أن تقرر السلطات المركزية الاستجابة لهذا المطلب ومطالب أخرى منها رفع التجميد عن مشروع المستشفى الجامعي.