أدانت الجزائر "بشدة" الاعتداءات التي ارتكبتها الجماعة الإرهابية بوكو حرام في كل من نيجيريا و التشاد و التي خلفت عدة قتلى في صفوف الجنود بكلا البلدين، حسبما أكده اليوم الأربعاء الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي شريف.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، قال بن علي شريف "ندين بشدة الاعتداءات الإرهابية المرتكبة من طرف الجماعة الإرهابية بوكو حرام بمنطقة كوندوغا شمال شرق نيجيريا وبمقاطعة البحيرة بجنوب التشاد مخلفة العديد من القتلى في صفوف جنود البلدين.

وأردف ذات المسؤول: "نقدم تعازينا لعائلات الضحايا كما نؤكد لحكومتي البلدين وللشعبين الشقيقين تضامننا الكامل".

وخلص إلى القول إن "هذه الاعتداءات الدامية الجديدة التي ترتكب في الوقت الذي يتجند فيه العالم أجمع ضد تهديد صحي عالمي لم يسبق تسجيله تؤكد فراغ وعدم اتساق ولا وعي هذه الجماعة الإرهابية الخطيرة التي تؤكد من خلال هذه الأفعال الإجرامية يأسها و فشلها المحتوم".