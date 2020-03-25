تم صباح اليوم هدم أكبر سوق يومي بولاية مستغانم، يتعلق بسوق الشعبي المسمى عين الصفراء الذي شكل مصدر إزعاج مسؤولي البلدية عبر سنين نظرا لطابعة القصديرية وقربه من واد عين الصفراء الملوث بقاذورات العديد من الأحياء السكنية مما كان يشكل خطرا على صحة سكان.

جند لهذه العملية التي تدخل في إطار محاربة وبؤر وباء كورونا قوات الأمن وشاحنات مؤسسة النظافة والعديد من الشباب المتطوع. هذا السوق الذي يتوسط المدينة شوه منظرها كونه مبني من القصدير حيث تم إحصاء أكثر من 100 طاولة لبيع الخضر والفواكه، إضافة إلى 200 محل ومساحة كبير لبيع الملابس.

أمر الغلق طال كذلك محلات المواد الغذائية والخردوات ومحلات الحلاقة وغيرها.