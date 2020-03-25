أفاد بيان لخلية إعلام ديوان والي ولاية المدية بأنه إلى غاية اليوم الأربعاء تم تسجيل 10 حالات مشتبهة لداء كورونا عبر تراب الولاية، من بينها حالتان مؤكدتان بتحاليل موجبة من قبل معهد باستور إلى غاية مساء اليوم، وبحسب ذات البيان فإن الحالات المسجلة تخضع للحجر الصحي والمتبعة الطبية على مستوى مستشفى محمد بوضياف بعاصمة الولاية. يأتي هذا بعد تسجيل حالة وفاة واحدة يوم 19 مارس الجاري.

وتشهد مختلف مستشفيات الولاية استنفارا يوميا متصاعدا وملفتا خاصة بكل من مدن تابلاط، البرواقية بني سليمان إلى جانب عاصمة الولاية، مع التشديد على الحجر الذاتي والمنزلي للسكان اعتقادا في الوسط الطبي وتبعا للحملات التحسيسية التي قامت بها مختلف المصالح من أمن ودرك وشرطة وحماية مدنية إلى جانب الأطقم الطبية الثابتة والمتحركة، باحتمال وجود حالات نائمة في الأوساط المحلية.