مكافحة وباء كورونا: فتح حسابين لتلقي مساهمات المواطنين
أعلنت وزارة الاتصال اليوم الأربعاء عن فتح حسابين لدى بريد الجزائر والخزينة العمومية من أجل تلقي مساهمات المواطنين بالعملة الوطنية الموجهة لدعم الجهود الوطنية لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19).
وأوضح البيان "ننهي إلى علم المواطنين أنه تم فتح حسابين على مستوى بريد الجزائر والخزينة العمومية من أجل تلقي مساهماتهم بالعملة الوطنية الموجهة لدعم الجهود الوطنية لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19)".
ويمكن للمواطنين، يضيف البيان، إرسال مساهماتهم مباشرة في الخزينة العمومية على الحساب التالي 13737-397 كوفيد 19 الجزائر أو عبر الحساب البريدي الجاري 200 مفتاح 12 كوفيد 19 الجزائر.
أما عن المساهمات بالعملة الصعبة فيمكن دفعها في الحسابات البنكية التالية:
بنك الجزائر الخارجي: كوفيد 19 الجزائر
الأورو: 46/002001121123000001
الدولار الأمريكي: 43/002001121123000002
الباوند الإنجليزي: 40/002001121123000003، حسب ذات المصدر.