أعلنت وزارة الاتصال اليوم الأربعاء عن فتح حسابين لدى بريد الجزائر والخزينة العمومية من أجل تلقي مساهمات المواطنين بالعملة الوطنية الموجهة لدعم الجهود الوطنية لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأوضح البيان "ننهي إلى علم المواطنين أنه تم فتح حسابين على مستوى بريد الجزائر والخزينة العمومية من أجل تلقي مساهماتهم بالعملة الوطنية الموجهة لدعم الجهود الوطنية لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19)".

ويمكن للمواطنين، يضيف البيان، إرسال مساهماتهم مباشرة في الخزينة العمومية على الحساب التالي 13737-397 كوفيد 19 الجزائر أو عبر الحساب البريدي الجاري 200 مفتاح 12 كوفيد 19 الجزائر.

أما عن المساهمات بالعملة الصعبة فيمكن دفعها في الحسابات البنكية التالية:

بنك الجزائر الخارجي: كوفيد 19 الجزائر

الأورو: 46/002001121123000001

الدولار الأمريكي: 43/002001121123000002

الباوند الإنجليزي: 40/002001121123000003، حسب ذات المصدر.