سيدخل مخبر التحاليل الخاصة بفيروس كورونا التابع للمؤسسة الاستشفائية الجامعية "أول نوفمبر" لوهران حيز الخدمة الأحد المقبل، حسبما علم لدى مدير هذه المؤسسة الصحية، محمد المنصوري.

وذكر نفس المسؤول أن المؤسسة الاستشفائية الجامعية لوهران ستستقبل يوم الجمعة المعدات اللازمة، مشيرا أن يوم السبت سيخصص لتركيب المعدات وتكوين الطاقم.

ويتعلق الأمر بجهاز يقدم نتائج بعد ساعة ونصف، حسبما أكده كذلك دالي يحيى المختص في علم الأحياء الدقيقة بذات المؤسسة الاستشفائية الجامعية، مضيفًا أنه يمكن إطلاق تحليلين في وقت واحد.

وتهدف عملية تجهيز المؤسسة الاستشفائية الجامعية بمخبر خاص إلى توفير المزيد من الموارد للكشف عن فيروس كورونا في ولاية وهران التي تتكفل بتحاليل جميع ولايات غرب البلاد، وفقا لمنصوري.

وقد دخلت الأحد الماضي ملحقة معهد باستور بوهران حيز الخدمة وقد أجرت زهاء 60 تحليلا منذ ذلك الحين, حسبما أكده المكلف بالاتصال بالمديرية الولائية للصحة والسكان.