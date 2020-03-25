طمئن وزير الفلاحة والتنمية الريفية شريف عماري المواطنين بوفرة مخزونات استراتيجية هامة من المواد الواسعة الاستهلاك، داعيا إياهم إلى التبليغ عن أية محاولة مشتبه فيها لاحتكارها من طرف المضاربين.

وأوضح الوزير لدى استضافته في النشرة الإخبارية للتلفزيون العمومي قائلا:" أطمئن المستهلكين بأن المخازن ممتلئة وبأن لدينا مخزونا استراتيجيا كافيا وفيه مواد تجنى على مستوى الحقول، لا داعي للهلع. نحن نعمل على توزيعها جيدا لتفادي الاحتكار".

وحسب الوزير، فقد تم اتخاذ إجراءات لضخ كميات إضافية من القمح الصلب من المنتوج الوطني الذي جني الموسم الفارط للمطاحن، إلى جانب تدابير أخرى لتوفير المواد الغذائية الأساسية من خضر لا سيما مادة البطاطا والفواكه والحليب.

أكد الوزير أن الدولة قامت بالتجنيد الكلي لتزويد الأسواق بالمواد الاستهلاكية ومحاربة الممارسات اللاشرعية وجشع بعض التجار.

وتم في هذا الإطار اتخاذ تدابير استباقية تم من خلالها دعم آليات تجنيد المخزون وتوزيعه حتى توفر كل الشروط والتسهيلات للمواطنين لاقتناء هذه المواد بأريحية لضمان التزامهم بالحجر الصحي.

وحسب الوزير توجد فئة من "أشباه التجار" استغلت، بدافع الجشع، الظرف الذي تمر به البلاد في ظل انتشار هذا الوباء لتقوم باحتكار بعض المواد الاستهلاكية.

وحسب عماري، فقد تم اتخاذ تعليمات صارمة لمحاربة هذه الممارسات، مشيرا إلى الدور الهام للمواطنين و جمعيات المجتمع المدني في التبليغ عنها.

من جهة أخرى، أكد الوزير تضامنه مع قاطني ولاية البليدة الذين طبق عليهم الحجر الكلي، مؤكدا أن المصالح الفلاحية تقوم بمعاينات ميدانية مع الوالي لمتابعة تطور الوضع ساعة بساعة.